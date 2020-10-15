شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوع مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تلاشي آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 93.78 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.43 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.37 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ،بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.5% بأكبر مكسب يومي منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي.

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تجددت عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل يوم الخميس ، مع عزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية ، بفعل انحسار آمال إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات قبل انتخابات الرئاسة المقررة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" يوم الأربعاء إنجاز شيء ما مرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية ما قبل الانتخابات وتنفيذه سيكون صعبا ،وأضاف أنه ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" مازالا متباعدين حيال أولويات الإنفاق المالي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا ،وارتفاع حالات الإصابة بالمرض مجددا فى العديد من الولايات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.810 مليون فى الأسبوع المنتهي 10 تشرين الأول/أكتوبر من 0.840 مليون الأسبوع الأسبق.