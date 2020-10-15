شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوعين بفعل انحسار آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتعمق خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، وتسارع عمليات البيع المفتوحة ، بفعل انحسار آمال التحفيز المالي الجديد فى الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى عودة القيود فى أنحاء أوروبا لمواجهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 2.4% حتى الساعة 11:18 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 361.44 نقطة الأدنى منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 4.0% ، بسبب تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي.

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قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" يوم الأربعاء إن التوصل لاتفاق حول حزمة المساعدات الاقتصادية فى البلاد قبل انتخابات الرئاسة سيكون صعبا ،لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون بعيدون عن الاتفاق حول بعض القضايا المحورية.

لا تزال المخاوف من الموجة الثانية من فيروس كورونا تلقي بثقلها على معنويات المستثمرين ،عقب زيادة الإصابات فى أنحاء مختلفة فى أوروبا ،مع إعلان الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ الصحية العام بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فوق 9,000 حالة للمرة الأولى منذ 25 حزيران/يونيو الماضي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.8% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 2.5% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنحو 2.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.75 %.