شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن 1,900$ مرة أخرى بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، لتتخلي مرة أخرى عن التداول فوق حاجز 1,900$ للأونصة ، بفعل صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,889.88$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1901.96$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,903.67$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوع عند 1,882.39$ للأونصة.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.4% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 93.76 نقطة ، عاكسا صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، وعزوف المستثمرين عن العملات ذات المخاطر العالية ، بفعل تلاشي آمال إقرار حزمة تحفيز مالي جديدة فى الولايات قبل انتخابات الرئاسة المقررة فى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" يوم الأربعاء إنجاز شيء ما مرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية ما قبل الانتخابات وتنفيذه سيكون صعبا ،وأضاف أنه ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" مازالا متباعدين حيال أولويات الإنفاق المالي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.29 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,277.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي.