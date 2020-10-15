44 مليار درهم القيمة السوقية لشركة «أدنوك للتوزيع» مع نهاية سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات سهم شركة «أدنوك» للتوزيع من أنشط الأسهم المدرجة في الأسواق المالية الإماراتية على الرغم من حداثه إدراجه في السوق، الأمر الذي انعكس إيجابياً على القيمة السوقية للشركة التي وصلت إلى مستوى 44 مليار درهم مع نهاية سبتمبر الماضي بزيادة قدرها 12.75 مليار درهم وبنمو نسبته 40% مقارنة مع قيمتها السوقية عند الإدراج في عام 2017.

وتظهر البيانات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن النشاط الكبير الذي شهده سهم «أدنوك» للتوزيع، أسهم في ارتفاع سعره إلى 3.57 درهم بزيادة نسبتها 23.15 % مقارنة مع 2.90 درهم وقت الإدراج.

ومع تواصل الأداء الإيجابي للشركة سواء من حيث الربحية المتحققة والتوزيعات النقدية المغرية التي تقدمها للمساهمين، فقد تواصل إقبال المستثمرين على سهم الشركة مما رفع من إجمالي قيمة الصفقات المبرمة عليه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 5.64 مليار درهم.

وفي ظل هذا النشاط على سهم الشركة المدرج في سوق العاصمة، فقد بات يحوز المرتبة الثالثة في قائمة أكثر أسهم الشركات نشاطاً منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر.

وكان للاستراتيجية المتميزة التي اتبعتها الشركة في توزيع أرباح دورية على المساهمين دور مهم في زيادة النشاط على سهمها؛ حيث أصبحت ضمن قائمة محدودة من الشركات التي تمنح المستثمرين فيها أرباحاً أكثر من مرة خلال العام الواحد.

وكانت «أدنوك» للتوزيع، أعلنت خلال عموميتها التي عقدت في مارس الماضي عن تعديل في سياسة توزيع الأرباح؛ حيث من المقرر توزيع أرباح بقيمة 2.57 مليار درهم للعام 2021، إضافة إلى توزيع أرباح بحد أدنى يبلغ 75%، وذلك من الأرباح القابلة للتوزيع، ابتداء من 2022 وما يليه.

يشار إلى أن الشركة تتمتع بملاءة مالية قوية؛ حيث بلغت قيمة السيولة لديها 5.2 مليار درهم في 30 يونيو 2020، بما في ذلك 2.4 مليار في صورة نقدية وما يوازيها بما في ذلك ودائع محددة الأجل، كما أنها تمتلك 2.8 مليار درهم تسهيلات ائتمانية غير مستخدمة حتى الآن.