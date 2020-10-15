شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية الآن ليضغط على مستوى 42.50 ويتداول دونه، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر سيوقف الارتفاع المتوقع صباحاً ويضغط على السعر للتوجه نحو 40.00 بشكل مباشر.
وبالتالي، نحن نفضل التوقف على الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 42.50، حيث إن التماسك فوقه سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 44.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.50 والمقاومة 44.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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