شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي واضح الآن ليهاجم مستوى الدعم المحوري 40.00، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، حيث إن كسره سيدفع السعر لتكبّد مزيد من الخسائر وزيارة مستوى 38.65 قبل أي محاولة إيجابية جديدة، بينما يتواجد الهدف الرئيسي الأول للموجة الصاعدة المقترحة عند 41.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.30 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد