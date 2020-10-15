شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية إضافية ليقترب من مستوى 23.60، بانتظار كسر هذا المستوى لتعزيز التوقعات بامتداد الموجة الهابطة التي يتواجد هدفها الرئيسي التالي عند 22.13، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 25.06.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط