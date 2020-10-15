شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1901.80، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بقية اليوم، والتي تستهدف مستوى 1860.90 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن الثبات دون 1901.80 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط