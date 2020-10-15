شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بقوة ليكسر مستوى 1.3000 ويبدأ الضغط على مستوى 1.2950، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للتماسك فوق المستوى الأخير ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.3160، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2950 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستويات 1.2840 ثم 1.2705.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2950 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد