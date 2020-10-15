شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي قوي ليهاجم مستوى الدعم 1.1720 ويحاول الثبات دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الكسر سيفعّل السيناريو السلبي ويضغط على السعر للتوجه نحو 1.1540 كهدف تصحيحي تالي، بينما التداول فوقه من جديد سيعيدنا إلى الحيادية إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي من خلال كسر الدعم المذكور أو اختراق المقاومة 1.1815.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1670 والمقاومة 1.1840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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