شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد أكثر من 2.5% بفعل تلاشي آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار النفط العالمية أكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الخميس فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل تلاشي آمال إقرار تحفيز اقتصادي جديد فى الولايات المتحدة ، وطغي تأثير ذلك على بيانات أولية أظهرت انخفاض تجاوز التوقعات فى المخزونات الأمريكية ،وعلى الامتثال القياسي لتحالف أوبك بلس بتنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.8% إلى مستوي 39.92$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.06$، وسجل أعلى مستوي عند 41.27$ ،وانخفض خام برنت بحوالي 2.9% إلى مستوي 42.16$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 43.41$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.46$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.25% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل آمال تحسن الطلب فى الصين ،وتأكيد تحالف أوبك بلس على الالتزام بتنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق خفض المعروض العالمي.

قال وزير الخزانة الأمريكي"ستيفن منوتشين" إن إنجاز شيء ما مرتبط ببرنامج المساعدات الاقتصادية ما قبل الانتخابات وتنفيذه سيكون صعبا ،وأضاف أنه ورئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" مازالا متباعدين حيال أولويات الإنفاق المالي فى البلاد.

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أدت تلك التصريحات إلى تلاشي الآمال حيال حل الأزمة السياسية المعقدة فى الولايات المتحدة حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا ، الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على مسار تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة فى العالم.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 5.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 9 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بنحو 2.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 492 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل.

قالت مصادر لوكالة "رويترز" إن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها من المنتجين مثل روسيا ، التحالف المعروف باسم أوبك بلس ،امتثلوا بنسبة 102% لاتفاق خفض المعروض فى أيلول/سبتمبر.