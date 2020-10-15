النفط يهبط بسبب ارتفاع إصابات «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط، الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة؛ إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بـ«كوفيد- 19» في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بـ«كوفيد- 19» في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي، والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً أو ما يعادل 0.7 في المئة إلى 43.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:24 بتوقيت جرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئة إلى 40.80 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق. وارتفع برنت في وقت سابق 0.4 في المئة وخام غرب تكساس 0.6 في المئة، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية، الخميس، بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة. وقال مصدران بأوبك + لـ«رويترز» قبل اجتماع لجنة فنية تابعة للمجموعة، الخميس، لمراجعة الوضع في سوق النفط إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك وحلفاؤها، التكتل المعروف بأوبك+)، سجلوا معدل امتثال 102 في المئة باتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر.