«سلامة»: رفع رسالة إلى مؤسسة النقد السعودية بشأن تحفظات خريبة وطلب العزل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضحت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)، أن مصطفى خريبة ما زال عضواً بمجلس إدارة الشركة في الإمارات، مشيرة إلى أن الأخبار المتعلقة بطلب التصويت على عزل خريبة من قبل كبار المساهمين في شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية، ليس لها أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة ولا تمس صفته كعضو مجلس إدارة لشركة «سلامة» في الإمارات.

طلب العزل

وبشأن طلب العزل في الشركة السعودية التي لا تزال تمتلك فيها «سلامة» حصّة بواقع 3 ملايين سهم، قالت الشركة في بيان: «تم انتخاب مصطفى غازي خريبة من قبل الجمعية العمومية لشركة التأمين التعاوني السعودية المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عضواً بمجلس إدارة شركة التأمين التعاوني السعودية، وكان ذلك لاحقاً لقيام شركة سلامة الإمارات بترشيحه لهذه الانتخابات بصفتها مساهماً رئيساً برأسمال شركة التأمين التعاوني السعودية، وذلك حرصاً منها على إرساء أعلى معايير الحوكمة».

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طلب عدد من المستندات

وأضاف البيان: «قام مصطفى خريبة بطلب عدد من المستندات والتقارير الخاصة بشركة التأمين التعاوني السعودية، وذلك حتى يتمكن من التعرف إلى الشركة وممارسة مهامه بشكل اعتيادي وفقاً لأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسواق المال السعودية، كما أنه تحفظ على إجراءات غير سليمة بشأن اجتماع مجلس إدارة شركة التأمين التعاوني السعودية، إلا أنه فوجئ بتجاهل طلبه وإعلامه مباشرة بالمقابل بأن مساهماً يمتلك أكثر من 5% من أسهم شركة التأمين التعاوني السعودية أخطر مجلس الإدارة بأنه يرغب في دعوة الجمعية العمومية لعزله، في حين أن خريبة يستهل أولى مهامه كعضو مجلس إدارة شركة التأمين التعاوني السعودية».

خطاب رسمي

وبناءً عليه - تابع بيان «سلامة» - قام خريبة بتاريخ 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بإرسال خطاب رسمي لمؤسسة النقد السعودية في الغرض «تاركاً الأمر في عهدتها وهو كله ثقة بأن الهيئات الرقابية بالمملكة العربية السعودية سوف تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن»، وختم بيان «سلامة»: «وبالتالي فلا تأثر بأي شكل من الأشكال في منصب خريبة لدى شركة سلامة في الإمارات».

وكانت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) باعت 4.5 مليون سهم من أصل 7.5 مليون سهم تملكها في رأسمال شركة سلامة للتأمين التعاوني السعودية في أغسطس/ آب الماضي.