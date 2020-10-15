تنفيذ أول عملية للبيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأسهم في سوق أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الخميس، عن قيام شركة الرمز كابيتال، بتنفيذ أول عملية بيع على المكشوف المغطى باستخدام إقراض واقتراض الأسهم (SLB) في السوق.

يتيح إقراض واقتراض الأسهم (SLB) للمستثمرين تعزيز العوائد على الاستثمارات طويلة الأجل عن طريق إقراض الأوراق المالية مقابل رسوم سنوية مع الاحتفاظ بجميع حقوق التملك. كما يسهل إقراض واقتراض الأوراق المالية البيع على المكشوف المغطى مما يتيح للمستثمرين التحوط على محافظهم.

استراتيجية تنويع الاستثمارات

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وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن تكون إحدى أكبر شركات الوساطة في الدولة هي من تنفذ أول صفقة بيع على المكشوف المغطى من خلال استخدام آلية إقراض واقتراض الأسهم في السوق. إن إطلاق خدمة البيع على المكشوف المغطى هو جزء من استراتيجية السوق لدعم تنويع الاستثمارات وتزويد المستثمرين بمجموعة أوسع من آليات التحوط. من خلال القيام بذلك، نعتزم جذب شريحة جديدة من المستثمرين المتخصصين وذوي الخبرة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وقيم وأحجام التداول».

و أضاف: «يعمل سوق أبوظبي للأوراق المالية باستمرار على تطوير الخدمات التي يقدمها للمستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء، ويواصل جهوده لتطوير وإطلاق المبادرات الاستراتيجية من أجل تعزيز الهيكل الاستثماري لدولة الإمارات العربية المتحدة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وهو جزء من مهمة السوق الرامية إلى المساهمة في تحديث وتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي».

إقراض واقتراض الأسهم

ومن جانبه قال ظافر سحمي الأحبابي، رئيس مجلس إدارة الرمز: يسعدنا أن نكون أول شركة خدمات مالية في أسواق رأس المال في الإمارات التي تنفذ عملية إقراض واقتراض الأسهم وتنفيذ صفقة بيع على المكشوف المغطى، يعد هذا تطوراً هاماً لمستقبل أسواق رأس المال الإقليمية. سيمنح إقراض واقتراض الأسهم للمستثمرين القدرة على تعزيز العوائد على الاستثمارات طويلة الأجل وفي ذات الوقت يوفر لمستثمرين آخرين فرصة تحويط محافظهم والبيع على المكشوف. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه التطورات ونشيد بتحقيق سوق أبوظبي للأوراق المالية لهذا الإنجاز.