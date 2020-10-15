«دانة غاز» تحصل على تسهيل ائتماني بـ 90 مليون دولار من «بنك المشرق»

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حصلت شركة «دانة غاز»، على تسهيل ائتماني بقيمة 90 مليون دولار (330 مليون درهم) من بنك المشرق. وقالت الشركة في بيان: «يستحق هذا التسهيل الائتماني خلال عام واحد، وبمعدل فائدة أولي مقداره 3% سنوياً فوق سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن "ليبور" (ليبور+3%). وتملك الشركة خيار تمديد هذا التسهيل الائتماني لأربع سنوات إضافية.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان دانة غاز خلال الربع الثاني من العام الجاري أنها تدرس الخيارات المالية المتاحة لتسوية صكوكها في موعد الاستحقاق. وبالإضافة لاستخدام الاحتياطيات النقدية المتوفرة لدى الشركة، فإن التسهيل الائتماني الجديد سيمكن الشركة من السداد الكامل لصكوكها التي تستحق بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 والتي يبلغ إجمالي قيمتها 309 ملايين دولار.

وستقوم الشركة بتسديد التسهيل الائتماني المقدم من بنك المشرق عند استكمال خطط بيع أصولها في مصر.

بيع أصول مصر

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وقال الدكتور باتريك ألمان-وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «هذا التسهيل الائتماني هو شهادة راسخة على وضع شركة دانة غاز التشغيلي والمالي القوي، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق حالياً نتيجة الجائحة العالمية وما فرضته من تحديات وتبعات سلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والغاز. وسيمكننا مركزنا المالي المتين من سداد التسهيل الائتماني بالكامل بمجرد الانتهاء من عملية بيع أصولنا في مصر. ونحن مسرورون للغاية ببدء هذه الشراكة مع بنك المشرق ونتطلع قدماً لتطويرها مستقبلًا».

متانة المركز المالي

من جهته، أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: «على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي فرضها فيروس كوفيد -19 وحالة عدم اليقين على المستوى الاقتصادي، إلا أن دانة غاز أظهرت صلابتها ومتانة مركزها المالي. وهذه الشراكة هي خير دليل على التزام بنك المشرق بالقيام بدور رائد لتحفيز ونمو قطاع الطاقة في المنطقة. يهدف بنك المشرق دوماًَ لتقديم حلول تمويلية مبتكرة لشركائه وعملائه، ويسعدنا توفير هذا التسهيل الائتماني لدانة غاز. وسيوفر هذا التسهيل الائتماني للشركة المرونة المالية المطلوبة لمواصلة أعمالها وتنفيذ استراتيجيتها».