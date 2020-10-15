«دبي للسلع المتعددة» الأفضل في العالم مجدداً من «إف دي آي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حصل مركز دبي للسلع المتعددة، على جائزة «أفضل منطقة حرة في العالم للعام 2020» من مجلة «إف دي آي» التي تصدر عن صحيفة فاينانشال تايمز، وذلك للعام السادس على التوالي. كما حصل سابقاً على جائزة «أفضل منطقة حرة في الشرق الأوسط للعام».

وفاز مركز دبي للسلع المتعددة بهذه الجائزة بعد منافسة قوية ضمن 100 منطقة حرة من جميع أنحاء العالم، مع تواجد نسبة عالية من المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد جرى تقييم المرشحين بناءً على عدد من المعايير والتي شملت معدل النمو والخدمات والمنتجات والمرافق المتوفرة، والأهم من ذلك، المبادرات الرئيسية الجديدة الداعمة لقطاع الشركات الناشطة في المنطقة الحرة. وتم تحديد الفائز بالجائزة من قبل أعضاء فريق التحرير المتخصص لدى صحيفة فاينانشال تايمز ولجنة مستقلة عن كل منطقة. وعلى خلفية تزايد حدة المنافسة عاماً تلو الآخر، فإن هذه الجائزة المرموقة تُعد شاهداً على نجاح مركز دبي للسلع المتعددة بل وتؤكد أحقيته باعتباره منطقة حرة تتمتع بجاذبية تجارية عالية وقدرة كبيرة على استقطاب الأعمال والشركات من كافة الأحجام إلى مجتمع أعمالها في أبراج بحيرات جميرا.

مركز أعمال مبتكر

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وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: في عام 2002، شرع مركز دبي للسلع المتعددة في إنشاء مركز أعمال مبتكر لا مثيل له في قلب إمارة دبي. بعد ذلك، طورنا منظومة تجارية استقبلت المفكرين المستقبليين من جميع أنحاء العالم، وقدم الدعم والخدمات المطلوبة لنقل مؤسساتهم إلى المرحلة التالية من النمو. وإنني فخور بكل من ساهم في نجاحنا على مدار العشرين عاماً الماضية، وممتن للشركات البالغ عددها 18 ألف شركة المتواجدة في مجتمع أبراج بحيرات جميرا لوضع ثقتهم في رؤيتنا».

وأضاف ابن سليم قائلاً: «يعتبر الحصول على هذه الجائزة المرموقة للمرة السادسة إنجازاً من نوع خاص لكل من تربطه علاقة بمركز دبي للسلع المتعددة. وعلى الرغم مما لمسناه جميعاً من ضغوط وتحديات خلال العام 2020، تؤكد هذه الجائزة مرة أخرى أننا نمضي قدماً على المسار الصحيح. ومن خلال تعزيز أوجه التعاون المشترك والسعي المستمر نحو الالتزام بأفضل المعايير، فإننا نقدم نموذجاً رائعاً يجسد طموح دبي ومساعيها المتواصلة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة يرحب بكافة الأعمال والشركات التي تشاركنا نفس هذه الرؤية».

210 شركات جديدة

ويحتضن المركز حالياً مجتمع أعمال يضم 18 ألف شركة، علماً بأن المركز شهد تسجيل 1969 شركةً جديدةً خلال العام 2019، و210 شركات جديدة خلال شهر سبتمبر 2020، وهو يساهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في إمارة دبي. ومن خلال تسهيل مزاولة أعمال وتجارة السلع المختلفة، بما في ذلك الذهب والماس والشاي والقهوة، يضطلع المركز بدور محوري في ترجمة أهداف استراتيجية التنوّع في دولة الإمارات.