هبوط أسهم أوروبا فى ظل مخاوف العزل العام وشكوك إزاء تحفيز أمريكى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس إذ تأثر الطلب على الأسهم العالمية سلبا جراء مخاوف حيال الأضرار الاقتصادية الناجمة عن المزيد من إجراءات العزل العام الهادفة لإبطاء انتشار فيروس كورونا وتبدد الآمال في تحفيز مالي في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.3 بالمئة إذ فرضت فرنسا حظر تجول وتقول دول أوروبية أخرى إنها ستغلق المدارس وتلغي العمليات الجراحية لمواجهة زيادة في الإصابات بكوفيد-19 قبيل موسم الشتاء.

وانخفضت البورصات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا ما يتراوح بين 1.3 بالمئة و1.6 بالمئة.

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وفي المملكة المتحدة، تسبب انقضاء الحق في توزيعات أرباح في تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية، بينما يتطلع المستثمرون لإشارات على إحراز تقدم في إبرام اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع قمة للاتحاد تُعقد على مدى يومين ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم.

ونزل سهم روش السويسرية لصناعة الأدوية 1.9 بالمئة على الرغم من أن الشركة سجلت إيرادات قياسية في قطاع التشخيص عوضت أثر انخفاض مبيعات الأدوية وأبقتها على مسار تحقيق أهداف العام بالكامل في 2020.