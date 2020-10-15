شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر تولى أشرف السماليجى أعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالي الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى المهندس أشرف أحمد محمد السماليجي، رئيس جهاز حماية أملاك الهيئة، القيام بأعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالي الغربي بالإضافة إلى عمله. Advertisements ونص قرار وزير الإسكان، على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كلٌ فيما يخصه من تاريخ صدوره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإسكان يقرر تولى أشرف السماليجى أعمال رئيس جهاز امتداد الساحل الشمالي الغربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.