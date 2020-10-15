ارتفاع احتياطى العملات الأجنبية بالأردن 8.4% فى 9 أشهر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الخميس، ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في أول تسعة أشهر من العام الحالي 8.4 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية سبتمبر الماضي نحو 13.2 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

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وقال البنك في نشرته الشهرية على الموقع الإلكتروني إن سبب الارتفاع في احتياطي العملات يعود إلى إصدار الأردن لسندات دولية في يوليو الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.