شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 15-10-2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة، وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة سعر البرتقال البلدى بين 5-9 جنيهات وسجل البرتقال أبو سرة 4-7 جنيهات والبرتقال السكري 6-10 جنيهات، والرمان يترواح بين 3-4 جنيهات والكنتلوب من 5 إلي7 جنيهات، والتين من 7 إلي 10 جنيهات.

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الليمون سجل 2- 5 جنيهات، سجل سعر العنب الأحمر الرومي 3-5 جنيهات.

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وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار البلح البلدى بجميع أنواعه بين 3-10.جنيهات، وأسعار الجوافة لتتراوح بين 3-6 جنيهات، والبلح برحي من 15 الي20 جنيها، والمانجو بأنواعها من 10 إلي 30 جنيها، العنب من 4 إلي 10جنيهات، والبطيخ من 30 إلي 50 جنيها، والتفاح مستورد بأنواعه من 18إلي 28 جنيها، والكيوي الحبايه من 3 إلي 5 جنيهات، والخوخ مستورد من 12 إلي 16 جنيها، والبرقوق مستورد من 13 الي 25 جنيها، والموز مستورد من 20 إلي 25 جنيها، والمشمش مستورد من 30 إلي 45 جنيها، والاناناس شجر من 45 الي 60 جنيها، والافاكاتو من 25 إلي 30 جنيها، والقشطة من 55 إلي 70 جنيها.

كانت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، واصلت من خلال لجان مرورية لتنفيذ برامج الإحلال والتجديد بمزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش بدلا من الغمر.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365 "، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات لتكثيف اعمالها بإحلال وتجديد الأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط أو الرش، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث.