شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة بأبوظبى تحصل على حصة 3.1% فى إناجاس الإسبانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر إفصاح للجهة التنظيمية لبورصة مدريد اليوم الأربعاء أن مبادلة، صندوق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حصلت على حصة 3.1 بالمئة في إناجاس لتشغيل أنظمة الغاز ومقرها إسبانيا.
ولدى مبادلة استثمارات بالفعل في أصول إسبانية أخرى في قطاعي النفط والتكنولوجيا. وتنضم مبادلة بذلك لمالك إنديتكس امانثيو اورتيجا الذي يملك خمسة بالمئة من إناجاس والذراع الاستثمارية المملوكة للدولة في إسبانيا إس.إي.بي.آي التي تمتلك أيضا خمسة بالمئة.
وأضاف الإفصاح أن مبادلة ليس لها أي حقوق تصويت في إناجاس.
وتملك إناجاس حصصا في شركات في منطقة البحر المتوسط وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة.
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