شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدرس تصدير السيارة الكهربائية "زيتا" إلى 5 دول بينها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس وزارة الصناعة والتجارة في روسيا إمكانية تصدير السيارة الكهربائية الروسية "زيتا" إلى مصر والهند وباكستان والأردن وألمانيا، وقالت الوزارة في تصريح حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" إن "الابتكار في هذا المشروع والقدرة التنافسية العالية لهذا المنتج تسمح بالنظر بتفاؤل إلى فرص تصديره، ويجرى العمل على مسألة تصدير السيارة إلى الهند وباكستان والأردن ومصر وألمانيا"، وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصناعة والتجارة الروسية بأن الشهادة الفنية للسيارات الكهربائية فى مراحلها النهائية الآن، مضيفا أنه: "تم تصنيع أولى السيارات الكهربائية بالتقنية المتسلسلة، ويجري تطوير تقنيات التجميع التسلسلي"، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

يشار إلى أن "زيتا" هي أول سيارة كهربائية روسية سيتم إنتاجها بكميات كبيرة في مصنع بمدينة تولياتي بمقاطعة سمارا، هذه السيارة عبارة عن مركبة كهربائية مدمجة بثلاثة أبواب، وتبلغ سرعتها القصوى 120 كم / ساعة، وتبلغ قيمتها في نموذجها الأساسي 550 ألف روبل، أي ما يعادل تفريبا 7150 دولارا.