شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يلغى عقد حقل المنصورية الغازى مع مجموعة بقيادة تباو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن وزير النفط قوله اليوم الخميس، إن العراق ألغى عقدا وقعه مع مجموعة تركية بقيادة تباو لتطوير حقل المنصورية الغازي قرب الحدود الإيرانية.
وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إن العراق يدعو شركات الطاقة العالمية للتنافس على تطوير حقل المنصورية بحسب ما نقلته الوكالة.
وكان قد حدد العراق سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في نوفمبر إلى آسيا عند 30 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي المعروضة، دون تغيير عن الشهر السابق، وفقا لوثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء.
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