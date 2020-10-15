شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البصل يسجل 2.5-4 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 15-10-2020 استقرارا فى الأسعار في سوق العبور للجملة وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أسعار البطاطس تتراوح بين 1.5 - 2.5 جنيه للكيلو الطماطم سجلت 2 الي 3 جنيهات، والبصل بين 2.5-4 جنيهات، و الباذنجان بأنواعه من ليتراوح بين1-2.5 جنيها، والفلفل رومي 3-5، والفلفل حريف 2.5-3.5 جنيه.

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وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الخيار تتراوح بين 3-4 جنيهات للكيلو للبلدي والصوب، وسجلت أسعار الكوسة 3-4 جنيهات، أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7-11 جنيها، والباميه من 10 إلي14، والجزر من 3 الي 5 جنيهات، والقلقاس من 2.50 إلي3.50جنيها، والملوخيه من 1.50إلي 2.50 جنيها.

والجدير بالذكر أن اللجان الفنية بإدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة تتابع من خلال لجانها المرورية بالحقول العروة النيلى للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق، كسلعة استهلاكية يومية وأساسية لأكثر من 23 صنفا، منها "الطماطم، الكوسة، والباذنجان، والبطيخ، ولكنتالوب، والبامية، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر، الكرنب، الفاصوليا مع استقرار أسعار جميع الخضروات وزيادة المعروض بسب زيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، إن هناك متابعة يومية على زراعات الخضر النيلى لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق كسلع استهلاكية يومية أساسية، لاكثر من 23 صنف منها " الطماطم ، الكوسة، والباذنجان ، والبطيخ ، والكنتالوب ، والبامية ، والملوخية، والخيار المكشوف، وفلفل اخضر ، والكرنب ، والفاصوليا ، ولاتوجد مشكلة سواء في الإنتاج او السعر وجميع الأصناف متوفرة بالأسواق وبسعر فى متناول الجميع.