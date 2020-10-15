شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن اليوم.. والكيلو يسجل 21 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-10-2020، حيث سجل الكيلو 21 جنيها للكيلو حسبما أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة سجلت 21-22 مقابل 22-23 جنيها للكيلو لأسعار امس في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلى بين 25-27 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

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وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها، وأضاف سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة.

والجدير بالذكر أن المهندس يوسف مرزوق رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أعلن عن استكمال العمل في مشروع إنتاج داجني مُميكن بالفرافرة على مساحة 150 فدانا بطاقة 500 ألف طائر في الدورة الواحدة، واجمالى 4 مليون طائر فى العام الواحد، حيث جرى الانتهاء من تسليم الأرض للجهة المنفذة وجارى تنفيذ مراحل المشروع وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وأضاف مرزوق فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 "، أن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ منظومة خدمية تنموية شاملة تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، حيث حرى تقديم كافة التسيهلات الخاصة بالتنفيذ، مؤكدا أن رئاسة المركز توجه كافة سبل الدعم والمساندة للراغبين فى تنفيذ المشروعات الإنتاجية، وذلك فى إطار ما يوليه المحافظ من دعم مطلق وغير محدود لتلك المشروعات التى من شأنها تحقيق طفرة إنتاجية لصالح المواطن.