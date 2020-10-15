شكرا لقرائتكم خبر عن "زين السعودية" تحدد مواعيد تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، اليوم الخميس، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة من زيادة رأسمال الشركة.
وحددت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 19 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة تداول الحقوق في 26 أكتوبر الجاري، في حين تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري.
وقالت الشركة، إنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، على أن يكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.
وفي بيان مُنفصل أعلنت السوق المالية عن احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة لليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري على أساس سعر13.82 ريال.
يُذكر أن الجمعية العمومية للشركة اعتمدت الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 4.5 مليار ريال من 4.487 مليار ريال إلى 8.987 مليار ريال، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 450 مليون سهم عادية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 54.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، إلى 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.
كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
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