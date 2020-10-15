شكرا لقرائتكم خبر عن "زين السعودية" تحدد مواعيد تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، اليوم الخميس، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة من زيادة رأسمال الشركة.

وحددت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، تاريخ بداية فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 19 أكتوبر الجاري، على أن تنتهي فترة تداول الحقوق في 26 أكتوبر الجاري، في حين تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة اعتباراً من 29 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة، إنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، على أن يكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفي بيان مُنفصل أعلنت السوق المالية عن احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة لليوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري على أساس سعر13.82 ريال.

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