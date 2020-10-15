شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أرباح أسمنت ينبع للارتفاع 32% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت ينبع، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 33.2% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 82.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 61.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 83.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 65.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات مصحوباً بانخفاض تكلفة الإيرادات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية ومصاريف التمويل وارتفاع الإيرادات الأخرى على الرغم من ارتفاع مصاريف الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 240.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 228 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 210.1 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 174.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 129.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.