شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيناء للمنجنيز يوضح ضرورة التوجه لإفريقيا لدعم الصناعة وتوفير الخامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عادل يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام انه من المهم الاستفادة بشكل كبير من المناجم الموجودة فى دول القارة الافريقية وبالتالى التعاون معها سواء بنقل الامات إلى مصانعنا فى مصر أو حتى تنفيذ مصانع مشتركة فى تلك الدول بما يعظم من عوائد الصناعة.

وأضاف فى تصريح لـ" الخليج 365" أن العديد من الدول سبقتنا فى الاستحواذ على الخامات فى قارة أفريقيا، على سبيل المثال تستحوذ الإمارات العربية المتحدة على خامة البوكسيت غرب افريقيا، وباتت مسيطرا عالميا على هذا الخام، بجانب استحواذ دول مثل الصين والهند وفرنسا وأستراليا وغيرها على الخامات فى دول القارة.

أشار الدكتور عادل يحيى، إنه من المهم الاستفادة بشكل كبير من التحسن الملحوظ فى علاقات مصر مع دول القارة فى تعميق التعاون،ولا سيما أن دول مثل الجابون وجنوب افريقيا وموزمبيق لديها احتياطات كبيرة من خام المنجنيز، الذى يمكن استخدامه فى شركتنا بشكل أفضل ؛مما يعظم من تلك الصناعة الهامة، خاصة أن مصر تعد من الدول الفقيرة فى المعادن وتحتاج إلى خامات القارة.

وكشف أن هناك مستثمر مصرى كبير يعمل فى مجال التعدين بجنوب افريقيا ويمكن الاستفادة منه الفتر ة المقبلة خاصة أن الدولة فيها احتياطات جيدة بجانب وجود قوانين ونظام سياسى مستقر،كما يمكن الدخول أيضا إلى موزمبيق وهى تعتبر دولة مهمة فى خامة المنجنيز أيضا.