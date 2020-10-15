شكرا لقرائتكم خبر عن ساما تنظر حالياً في طلبات تراخيص بنوك جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" أحمد الخليفي، إننا ننظر حاليا بطلبات تراخيص بنوك جديدة.

وأكد بقوله: "منفتحون على منح مزيد من التراخيص وننظر في بعض منها الآن، طالما أنه ليس هناك أي معوقات لها، وليس لدينا أي شعور بالقلق منها"، بحسب قناة العربية.

وقال إن القطاع المصرفي السعودي شهد عمليتي اندماج، حيث تفيد هذه الاندماجات الاقتصاد الوطني، مؤكدا بقوله "طالما أن هذه الاندماجات تفيد الاقتصاد والقطاع المالي لن نعيق هذه الاندماجات".

وأشار إلى أن ما سيحدث أن هناك بنكين سوف يزولان وبنكين سوف يلعبان دورا أكبر، حيث نمكن مؤسسات مالية أقوى لشراء مؤسسات أخرى.

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وقال البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.