شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات إيجارات "جدوى ريت" ترتفع 6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت إيرادات الإيجارات التابعة لصندوق جدوى ريت السعودية المملوك لشركة جدوى للاستثمار، بمعدل 6%، لتصل إلى 35.3 مليون ريال خلال الربع الثالث 2020، مقارنة بـ33.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الصندوق لـ"تداول"، فإن المصاريف التشغيلية استقرت خلال الربع الثالث من العام الجاري عند 4 ملايين ريال مقارنة بالربع المقارن لعام 2019.

وتوقع الصندوق تراجع الإيجارات في حدود 4% من إجمالي الإيجارات السنوية، أي ما يعادل تقريبا 5 ملايين ريال لعام 2020.

وِأشار إلى أن ذلك يأتي تزامنا مع تلقي الصندوق في نهاية شهر يوليو الماضي طلبات لخفض الإيجار بشكل مؤقت من بعض مستأجري العقارات التجارية الخاصة بهم.

وكشف التقرير المالي الأولي للصندوق في وقت سابق، عن تحقيقه صافي ربح بلغ 35.6 مليون ريال، بعائد خلال الفترة بلغ 3.5% خلال النصف الأول من 2020. وبحسب بيان سابق لـ"تداول"، بلغت قيمة صافي الأصول 1.76 مليار ريال، وبلغ إجمالي المصاريف 30.9 مليون ريال خلال النصف الأول من 2020. Advertisements وبلغ الدخل من العمليات التشغيلية 55.90 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من 2020، مقابل 57.25 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019. وأعلنت الشركة في وقت سابق أيضا، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية عن الربع الأول من العام 2020 بقيمة 28.440 مليون ريال. وأفاد الصندوق، بأن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 158 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.18 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 1.8%. ووفقاً للبيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.61% من صافي قيمة الأصول. وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية تداول يوم 13 مايو الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح عن عام 2019 بقيمة 115.34 مليون ريال، بقيمة ربح الموزع يبلغ 0.54 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 7.3%.

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