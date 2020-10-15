شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "سكني" يطلق 8 مخططات جديدة توفر أكثر من ألفي أرض سكنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن إضافة 8 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه وبذلك وصل إجمالي المُخططات التي تم طرحها عبر "سكني" 205 مخططات توفر نحو 176 ألف أرض.

وسيستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات شهريًا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولة إلكترونياً، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وأوضح البرنامج، أنه فعَّل الاختيار الإلكتروني لـ 8 مخططات جديدة مُوزعة على 4 مناطق وتوفر 2384 قطعة أرض، إذ أضاف "سكني" مُخطط "معرج السوبان" في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية ليوفر 589 أرض سكنية.

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ولفت إلى أن 5 من المخططات الجديدة في منطقة الرياض منها 4 مخططات في محافظةشش عفيف، وهي مخطط "الهرانية" الذي يوفر 88 قطعة، و"المردمة" ويضم 87 قطعة أرض سكنية، و"عفيف 811" ويحوي 366 قطعة.

وفي وقت سابق، واصل البرنامج تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر يوليو الماضي نحو 23 مشروعاً في 11 منطقة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأوضح البرنامج في بيان سابق على موقعه، أنه تم خلال الشهر الماضي تم تسليم عدد من الفلل الجاهزة في مشاريع إسكان (الدوادمي وشقراء والزلفي ورماح) بمنطقة الرياض، ومشروع إسكان القنفذة في مكة المكرمة.

يُذكر أن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان أعلن عن مستهدفاته لعام 2020 والتي من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.