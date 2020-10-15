شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: توثيق العقود التجارية في "إيجار" يرتفع 40% خلال سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التابعة لوزارة الإسكان السعودية تزايدًا في تسجيل عقود الإيجار التجارية بنسبة 40% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالعقود المسجلة في شهر أغسطس، حيث قاربت العقود لحاجز الـ 20 ألف عقد إيجار تجاري خلال سبتمبر.

وأوضح برنامج "إيجار" في بيان على موقعه الإلكتروني، أن القفزات النوعية في المعدل اليومي لتوثيق العقود التجارية جاءت نتيجة لاستجابة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري التجاري لما يمثله من إضافة نوعية في مجال التعاقدات الإيجارية.

يشار إلى أن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، كان قد وثق بحلول مطلع أغسطس الماضي أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.

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