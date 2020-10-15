شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: توثيق العقود التجارية في "إيجار" يرتفع 40% خلال سبتمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار التابعة لوزارة الإسكان السعودية تزايدًا في تسجيل عقود الإيجار التجارية بنسبة 40% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالعقود المسجلة في شهر أغسطس، حيث قاربت العقود لحاجز الـ 20 ألف عقد إيجار تجاري خلال سبتمبر.
وأوضح برنامج "إيجار" في بيان على موقعه الإلكتروني، أن القفزات النوعية في المعدل اليومي لتوثيق العقود التجارية جاءت نتيجة لاستجابة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري التجاري لما يمثله من إضافة نوعية في مجال التعاقدات الإيجارية.
يشار إلى أن برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، كان قد وثق بحلول مطلع أغسطس الماضي أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
وأطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية في نهاية يوليو 2018 خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.
وقررت وزارة العدل السعودية في ذات العام اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.
وبذلك يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحبه حق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.
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