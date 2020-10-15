شكرا لقرائتكم خبر عن "التقاعد" السعودية: أكثر من 10 آلاف مستفيد من برنامج "مساكن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية إن عدد مستفيدي برنامج "مساكن" بلغ أكثر من عشرة آلاف مستفيد.

وأكدت استمرار البرنامج بهدف توفير حلول التمويل العقاري لموظفي الدولة والمتقاعدين الخاضعين لنظام التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية، لتمكينهم وأسرهم من تملك عقاراتهم والاستفادة من مزايا البرنامج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت إلى أن تطوير برنامج "مساكن" يأتي ضمن استراتيجيتها 2022، وانطلاقاً من حرص المؤسسة العامة للتقاعد على تنمية مواردها المالية ودعم نشاطات المشتركين والمتقاعدين في أنظمة التقاعد وتلبية احتياجاتهم، ويساعدهم في الحصول على المسكن المناسب.

وفي إشارة إلى تقرير مؤسسة النقد الصادر عن شهر أغسطس 2020 أوضح أن حجم التمويل السكني للأفراد المحدد بالنسبة لشركات التمويل بمبلغ 261 مليون ريال سعودي.

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وموّلت المؤسسة العامة للتقاعد من خلال شركات دار التمليك من ذلك المبلغ ما نسبته 46% وهو ما يساوي حوالي 121 مليون ريال تم بموجبه تمويل 158 وحدة سكنية من خلال برنامج مساكن بمتوسط قيمة تمويل تمثل حوالي 766 ألف ريال لكل وحدة.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية مؤخرا، عن إيداعها للمعاشات التقاعدية عن شهر أغسطس من العام الجاري البالغة أكثر من 6.6 مليار ريال، لأكثر من 2.2 مليون عميل ما بين متقاعد ومستفيد..

وأظهر تقرير سابق للمؤسسة، أن عدد المتقاعدين بلغ نحو 945.2 ألف متقاعد، بنهاية 2019، مقارنة بـ 904.4 ألف بنهاية 2018، بزيادة قدرها 40.8 ألف متقاعد.

وأوضح التقرير أن عدد المتقاعدين الأحياء وصل إلى نحو 697.2 ألف متقاعد بزيادة قدرها 6%، بينما بلغ عدد المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى.