"عقارات الكويت" تدرس الإدراج في بورصة السعودية أو دبي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تدرس شركة عقارات الكويت، المدرجة ببورصة الكويت، الإدراج المزدوج لأسهمها في سوق المملكة العربية السعودية "تداول" أو في سوق دبي المالي.

ويأتي ذلك في مسعى لاختيار سوق من السوقين السالف ذكرهم ليكون السوق الثانية لتداول سهم "عقارات الكويت" والتي تعمل في قطاع العقارات مع التركيز على الأنشطة العقارية المتنوعة، بحسب صحيفة "الرأي".

والشركة مدرجة ببورصة الكويت منذ سبتمبر 1984، وتم تأسيسها في مايو 1972.

يشار إلى أن الجمعية العمومية اعتمدت بجلستها المنعقدة في يونيو الماضي، الموافقة على مُقترح توزيع أسهم منحة على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019. Advertisements وأفادت الشركة، في بيان سابق للبورصة، بأن الأسهم سيتم توزيعها بنسبة 5%، بواقع 5 أسهم خزينة مُقابل 100 سهم من أسهم الشركة. وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق. ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 40 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 4.4% خلال عام 2019، إلى 7 مليون دينار، مقابل 6.75 مليون دينار أرباح العام 2018. وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في الأنشطة التشغيلية، وربح من الاستحواذ على شركة تابعة.

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