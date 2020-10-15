شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلامس الهدف الأول- تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لامس سعر الزوج بتداولات يوم أمس الهدف السلبي الأول والمستقر عند 123.40 ليشكل ذلك عائق جيد أمام الهجوم السلبي لنلاحظ تشكيله حاليا لارتداد إيجابي ضعيف بملامسته لمستوى 123.80.

نشير إلى أن السيناريو الهابط سيبقى قائم بالاعتماد على ثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 124.45 لنتوقع تشكيل السعر حاليا لتذبذب جانبي لحين تجاحه بالتسلل دون مستوى 123.40 ومن ثم ليستهدف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 122.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.85 و 122.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط