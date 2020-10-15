الباوند مقابل الين يختبر المقاومة-تحليل - 15-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس ارتداد إيجابي قوي بعد تسجيله لمستوى 136.10 لنلاحظ وصوله بذلك نحو 137.32 ليختبر المقاومة وليحافظ على استقراره السلبي دونها حتى هذه اللحظة.
مما سبق, سيبقى السيناريو الهابط قائم بثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 137.44 ولنؤكد على أهمية تسلله دون مستوى 136.65 ليفتح الباب أمام محاولة تجديد الهجوم السلبي ليستهدف بذلك مستوى 136.00 وصولا نحو 135.46.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.45 و 136.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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