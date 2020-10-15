شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد دون المتوسط المتحرك– تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين موجة سلبية جديدة ليستقر من خلالها دون محور المتوسط المتحرك 55 وليسجل مستوى 853.00 ليعزز بذلك سيطرة المسار الهابط والمتوقع سابقا.

نذكر بأن السيناريو الهابط قائم بشكل عام على ثبات الحاجز المستقر عند 920.00 ولنشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي باقترابه حاليا من مستوى 20 سيمنح السعر فرصة لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 825.00 و 775.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 880.00 و 825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط