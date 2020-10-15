شكرا لقرائتكم خبر عن لا تغيير على مسار سعر النحاس الهابط– تحليل -15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من استمرار تشكيل سعر النحاس لتداولات جانبية مؤخرا, إلا أننا نؤكد على استسلامه لسيطرة الميل الهابط بالثبات السلبي المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 3.1100 تقريبا, لذلك سنبقى بانتظار تسجيله للأهداف السلبية والتي تبدأ من 2.9800 وبتحقيقه لكسر هذا العائق قد تمتد التداولات نحو 2.8500 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1100 و 2.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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