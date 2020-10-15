شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تنتهى من تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى قبل الموعد المحدد بـ3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس هشام درويش، وكيل وزارة الإسكان، ورئيس قطاع التشييد والبناء، أنه بالرغم من جائحة كورنا ، إلا أن القطاع تمكن من الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعى فى عدد من المحافظات قبل الموعد المحدد، لافتا إلى أنه من المقرر بدء تسليم الوحدات التى تم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة للحاجزين، وكان من المقرر لها الانتهاء من الموقع فى 31 ديسمبر المقبل.

وأضاف المهندس هشام درويش، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 305 شقة إسكان اجتماعى فى محافظة كفر الشيخ، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين، وطبقا للجدول الزمنى كان من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه الوحدات فى شهر ديسمبر المقبل، وكذلك الأمر ، تم الانتهاء من تنفيذ 308 شقة إسكان اجتماعى فى محافظة دمياط، وكان مقرر لها أن تنتهى فى ديسمبر المقبل.

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وأوضح رئيس قطاع التشييد، بوزارة الإسكان، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد 252 وحدة سكنية فى محافظة المنيا فى شهر ديسمبر المقبل، وكان مقرر لها الانتهاء فى شهر مارس 2021 ، ووكذلك سيتم الانتهاء من تنفيذ 1000 وحدة فى محافظة الغردقة، فى شهر ديسمبر المقبل، قبل الموعد المحدد بـ 3 شهور .

وحول عدد الوحدات الجارى تنفيذها، أكد المهندس هشام درويش، أنه جارى تنفيذ 17 ألف وحدة سكنية، فى مختلف المحافظات، ومن المقرر الانتهاء منها بالكامل فى شهر يونيو2021 ، موضحا أن أبرز المحافظات الجارى تنفيذ بها الوحدات فى الوقت الحالى بورسعيد، والبحر الاحمر ، وكفر الشيخ ، والمنيا ، ودمياط ، والمنوفية ، والبحيرة ، وأسوان.