شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس.. الكبدة والسجق يبدآن من 110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 15-10-2020 تشهد استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وسجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو،. وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو،بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو.

وتراوحت اسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو.

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وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اعلن أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية سجل 107.5 نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء، أهم أسباب هذا التغير، إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -7.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.1%، قسم الملابس والأحذية بنسبة -0.1%.

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء، أن قسم الطعام والمشروبات سجل انخفاضاً قدره -0.6%، نتيجة تراجع مجموعة الفاكهة بنسبة -7.6%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة -21.2% ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة -9.9%.

وانخفضت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، نتيجة تراجع أسعار الطيور بنسبة -3.0%، ومجموعة لحوم الأغنام بنسبة -0.7% ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة -0.4%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%، بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة -0.5%.