شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 3.4% مقابل 3.1% في أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أظهرت ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.9% مقابل 6.8% في آب/أغسطس، دون التوقعات الني أشارت إلى 7.0%، وأوضحت قراءة التغير في التوظيف انخفاضاً 29.5 ألف مقابل ارتفاع 129.1 ألف، بخلاف التوقعات بتراجع 38.0 ألف.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 2.4% في آب/أغسطس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلي 1.9%، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت اتساع الانكماش إلى 2.1% مقابل 2.0%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.9%.

بخلاف ذلك تتطلع الأسواق إلى تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقمة الأوروبية التي من المقرر عقدها في بروكسل لمناقشة المفاوضات التجارية والعلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد بعد الخروج، وفي سياق أخر، من المقرر أن تتحدث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مناقشة عبر الإنترنت لاحقاً اليوم حول الاقتصاد العالمي ضمن فعليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

على الصعيد أخر، كثف قادة الاتحاد الأوروبي جهودهم للحد من تفشي الفيروس التاجي في جميع أنحاء القارة العجوز مع إعلان فرنسا عن تدابير أكثر صرامة، وتحذير ألمانيا من المخاطر الاقتصادية بالتزامن مع استعداد لندن لتشديد القيود، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 38 مليون ولقي 1,083,234 شخص مصرعهم في 235 دولة.

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وبالنظر إلى تطورات حزمة التحفيز الثانية من المرتقبة في الولايات المتحدة، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن كون التوصل لاتفاق حيال التحفيز قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، سيكون صعباً، وذلك عقب مكالمة هاتفية أخرى له مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي.

ويذكر أن الأسواق كانت تأمل في توصل المشرعين في أمريكا لاتفاق يتيح المجال لاعتماد المزيد من التحفيز قريباً لمواجهات التابعيات السلبية لجائحة كورونا على أداء أكبر اقتصاد في العالم، وبالأخص حول أحدث مقترح من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، إلا أن الوقت ضيق للتصويت على مشروع القانون لمساعدة الشركات الصغيرة الأسبوع المقبل، وأيضا الديمقراطيين لا يرغبون في اعتماد تدبير تحفيزية جزئية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.67% ليخسر 10.94 نقطة ويصل إلى المستوى 1,632.96، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.56% ليخسر هو الأخر 132.62 نقطة ويصل إلى المستوى 23,494.11.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.14% ليربح 6.73 نقطة ويصل إلى المستوى 4,813.83، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليربح هو الأخر 3.47 نقطة ويصل إلى المستوى 3,344.25.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.30% ليخسر 319.70 نقطة ويصل إلى المستوى 24,347.39، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.74% ليخسر هو الأخر 17.73 نقطة ويصل إلى المستوى 2,362.75.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.33% ليخسر 41.41 نقطة ويصل إلى المستوى 12,502.20، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.59% ليربح 36.53 نقطة ويصل إلى المستوى 6,215.70.