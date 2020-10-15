شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته دون مقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية في محاولة للابتعاد عن هذه المقاومة، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.9010 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 0.9192 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9070 والمقاومة 0.9192

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط