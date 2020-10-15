شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكمل النموذج السلبي – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً لدعم الوتد الصاعد واستقر دونه، ليتم تفعيل السيناريو السلبي على المدى اللحظي، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7100 وتمتد إلى 0.6964.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 0.7200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط