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سعر عقود خام برنت يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 15-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر عقود خام برنت تداولاته الإيجابية بشكل ملحوظ يوم أمس ليصل إلى مستوى 43.50، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، والتي تحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، حيث ينتظم السعر داخل قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 44.10 وتمتد إلى 46.43.

 

سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي المؤقت قبل استئناف الارتفاع المقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 42.50 سيسبب تحول محتمل في المسار اللحظي نحو الانخفاض لزيارة مناطق 40.00 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.50 والمقاومة 45.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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