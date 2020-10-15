شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف الأول – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 41.00، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الارتفاع، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 41.40 وتمتد إلى 43.05.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 40.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 38.65 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يقترب من الهدف الأول – تحليل - 15-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.