شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقترب من الهدف الأول – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 41.00، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لمواصلة الارتفاع، حيث لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً على المدى اللحظي والقصير، والذي تبدأ أهدافه عند 41.40 وتمتد إلى 43.05.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسر 40.00 سيضغط على السعر لاختبار مناطق 38.65 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد