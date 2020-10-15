شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، بانتظار تحفيز السعر على كسر مستوى 23.60 وتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 22.13 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 25.06 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.00 والمقاومة 24.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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