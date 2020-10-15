شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من إنهاء تداولات يوم أمس دون مستوى 1901.80، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1860.90.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن اختراق 1901.80 والثبات فوقه سيدفع السعر لزيارة مناطق 1934.86 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1870.00 والمقاومة 1910.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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