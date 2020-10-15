شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، وطالما أن السعر دون 1.3240، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية التالية تبدأ عند 1.3035 ثم 1.2960.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3070 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط