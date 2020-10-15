شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية يوم أمس ليضغط على مستوى 105.20 ويغلق الشمعة اليومية دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية على المدى اللحظي والقصير، بانتظار مزيد من الانخفاض الذي يستهدف مستويات 104.40 ثم 103.65 كمحطات رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 105.60 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية وزيارة مناطق 106.44 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.50 والمقاومة 105.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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