شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعوّض خسائره – تحليل - 15-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي مساء يوم أمس ليخترق مستوى 1.3000 ويستقر فوقه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، في طريقه لتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 1.3160 وتمتد إلى 1.3320.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1.3000 ثم 1.2950 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2950 والمقاومة 1.3120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد